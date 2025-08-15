السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» و«البلديات والنقل» يطرحان مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية

الأسواق المجتمعية الجديدة تُسهم في تحسين جودة الحياة (من المصدر)
16 أغسطس 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عن توجيه دعوة إلى الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين الإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل أسواق مجتمعية، تشمل متاجر تجزئة عالية الجودة، وصيدليات، ومحال «سوبر ماركت»، ومطاعم، في منطقتي الشويب والقوع في مدينة العين، ومنطقة الباهية في أبوظبي.
وستُسهم الأسواق المجتمعية بدور محوري في تحسين جودة حياة سكان تلك المناطق، وتلبية احتياجاتهم اليومية من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في تلك المناطق.  ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» من خلال الرابط التالي «https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map» حيث يتوجب على الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضهم بداية من يوم 15 أغسطس 2025 وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الأول من أكتوبر 2025.

أبوظبي
العين
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
مكتب أبوظبي للاستثمار
