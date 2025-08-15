«الرقابة النووية» تطلق جائزة التميّز في القطاع النووي والإشعاعي الأولى في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، جائزة التميّز النووي والإشعاعي، لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير وتعزيز القطاع في دولة الإمارات.

وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تسليط الضوء على المساهمات والإنجازات المحرزة في القطاع النووي والإشعاعي، ولاسيما المساهمات الخاصة بالسلامة والقيادة، وإحداث تغييرات بناءة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع مسؤولية الهيئة في حماية المجتمع والبيئة.

وتدعم الجائزة أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركّز على الفخر بالوطن، ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتنمية الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية، وضمان الاستدامة البيئية.

ويمكن للمؤسسات والعاملين في القطاعات النووية والطبية والصناعية والأكاديمية من التقدم للجائزة، والتي تشمل خمس فئات رئيسة هي: أفضل بحث علمي، أفضل مهني، قائد المستقبل، الابتكار، وأفضل مشروع أو مبادرة.

وتسعى الجائزة إلى تكريم مساهمات هؤلاء الأفراد والمؤسسات في هذه الفئات ودورهم في استدامة هذا القطاع الحيوي.

وقال المدير العام للهيئة كريستر فيكتورسن: تجسّد جائزة التميّز النووي والإشعاعي التزامنا بالأمان والابتكار والريادة فهي تكرّم أكثر من 20 ألف متخصّص يشتغلون في هذا القطاع الحيوي، وتلهم الجيل القادم للحفاظ على أعلى المعايير في حماية المجتمع والبيئة على حد سواء.

وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية ضمن منظومة القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، إلى تقديم ترشيحاتهم والمشاركة في هذه المبادرة الرائدة.

ومن خلال تكريم الإنجازات البارزة، تسهم الجائزة في رفع معايير القطاع وتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير القطاع النووي والإشعاعي.

وتُقبل الترشيحات حتى 29 نوفمبر 2025 من خلال بوابة الجائزة الرسمية.



نادية سلطان: توسيع نطاق الجائزة إقليمياً وعالمياً

قالت نادية سلطان، مدير إدارة التطوير المؤسسي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الفئات الخمس تم توزيعها عبر مجموعتين رئيستين هما: «الفردية» المعنية للأفراد من الإناث والذكور، و«المؤسسية» للجهات والمشاريع.

وأوضحت سلطان تفاصيل الفئات الموزعة عبر المجموعة الفردية، والتي شملت فئة «أفضل بحث»، المختصة في البحوث العلمية المنشورة خلال آخر خمس سنوات والتي تسهم في تطوير التكنولوجيا النووية وتعزيز السلامة والأمن، وفئة «المهني المتميز» والتي تمنح للعاملين في المواقع الحساسة مثل مشغلي المفاعلات ومهندسي الكهرباء وأطباء الأشعة، وغيرهم من أصحاب التأثير الإيجابي على بيئة العمل وسلامتها، كما تتضمن المجموعة فئة «قائد المستقبل» والتي تكرم الكوادر الشابة التي تظهر قدرات قيادية وإنجازات مميزة في بداية مسيرتها المهنية.

وأشارت سلطان إلى المجموعة المؤسسية التي تتضمن فئتين هما: «جائزة الابتكار» التي تركز على تكريم الابتكارات التقنية أو العملياتية التي تعزز مستويات الأمن والسلامة، وتشمل تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات والواقع المعزز وغيرها، إضافة إلى فئة «جائزة المشروع أو المبادرة المتميزة» المعنية بالمشاريع التي تم إطلاقها بنجاح وكان لها أثر واضح على السلامة النووية والإشعاعية في مختلف المواقع كالمستشفيات، والمصانع، والمؤسسات البحثية، والنقل.

وأكدت سعيهم لأن تكون الجائزة مبادرة سنوية دائمة، تطمح الهيئة من خلالها لتوسيع نطاقها تدريجياً لتشمل مشاركات إقليمية وعالمية وربطها ببرامج التطوير المهني والتدريب، مع توقعات بأن تكون الجائزة بالشراكة مع منظمات دولية.