النمسا تشارك في مشروع أوروبي لتطوير حلول قيادة ذكية

فيينا (وام)

أطلقت شركات نمساوية تقنية متخصّصة، بالتعاون مع شركات ومؤسسات بحثية رائدة في أوروبا، مشروعَ البحث الأوروبي، «HiPower 5.0»، الذي يهدف إلى تطوير حلول قيادة فائقة الذكاء وعالية الكفاءة لقطاعي السيارات والشحن، وتطوير تكنولوجيا متقدمة للإلكترونيات في المركبات الكهربائية لزيادة كفاءة أنظمة الدفع ومدى السيارات.

ويسهم المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات، في ترسيخ مكانة النمسا مركزاً للابتكار في مجال التنقل المستدام، ويعد خطوة واعدة لتطوير صناعة الإلكترونيات الدقيقة والتنقل الأوروبية بمشاركة نمساوية بارزة، حيث تتولى شركة «AVL List GmbH» النمساوية لتكنولوجيا التنقل، دور المنسق الرئيسي للمشروع الأوروبي، إلى جانب شركة «AT&S»، النمساوية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات الدقيقة، التي انضمت كشريك أساسي في المشروع، الذي يجمع 45 جهة من قطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية من 11 دولة أوروبية، تساهم في تعاون واسع النطاق لدفع الابتكار وتطوير تقينات أنظمة الدفع الكهربائي.

ويركز المشروع، الذي انطلق خلال اجتماع بمدينة غراتس النمساوية، على تطوير إلكترونيات الطاقة، وتسهم شركة «AT&S» النمساوية بخبرتها في مجال تقنية لوحات الدوائر المطبوعة عالية الأداء وتكامل أشباه الموصلات المتطورة واسعة النطاق «WBG».