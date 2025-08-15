%74 حصة الصين من مشروعات «الشمسية والرياح» في العالم

حسونة الطيب (أبوظبي)

تسيطر الصين على %74 من المجموع الكلي لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح «قيد التنفيذ»، في جميع أرجاء العالم ما يعادل 510 جيجا واط من سعة توليد الكهرباء، بالمقارنة مع 689 جيجا واط قيد الإنشاء في العالم، وفقاً لبيانات منظمة «غلوبال إنيرجي مونيتور»، غير حكومية من مقرها في سان فرانسيسكو. وبالأخذ في الاعتبار أن 1 جيجا تكفي لتوفير الكهرباء لنحو مليون أسرة فلا شك أن الصين تملك قدراً كبيراً من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وباستمرار الصين في إضافة سعة التوليد من مصدري الطاقة الشمسية والرياح فإنها تؤكد ريادتها للعالم في مجال الطاقة المتجددة، ويكتسب توسع الصين في مصادر الطاقة النظيفة أهمية خاصة للجهود التي يبذلها العالم للتصدي لظاهرة التغير المناخي في ظل الدور الريادي الذي تلعبه في قطاع الصناعة العالمي.

في المقابل تعتبر الصين مسؤولة عما يزيد على 30% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، بيد أنها تعكف في الوقت الحالي على إعداد أهداف جديدة تتعلق بالتغير المناخي، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها أثناء انعقاد مؤتمر المناخ المزمع عقده خلال العام الحالي في مدينة بيليم البرازيلية، بحسب فاينانشيال تايمز.

وتستمر الصين في تطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم حيث بدأت في السنة الماضية بناء أكبر رقم من هذه المحطات خلال عقد واحد، وفقاً لبحث أعدته منظمة «غلوبال».

وتحرز الصين في الوقت نفسه تقدماً ملموساً في قطاع الطاقة المتجددة حيث تهدف نسبياً لتأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن تضيف الصين 246.5 جيجا واط على الأقل من الطاقة الشمسية ونحو 97.7 جيجا واط من طاقة الرياح خلال العام الحالي.

وتملك الصين في الوقت الراهن سعة قدرها 1.5 تيرا واط من الكهرباء المولدة بمحطات تعمل بطاقتي الرياح والشمسية حتى نهاية شهر مارس الماضي، بحسب تقرير المنظمة.

وشكّلت طاقتا الرياح والشمسية 22.5% من استهلاك الصين الكلي من الكهرباء خلال الربع الأول من هذا العام 2025، كما بلغت سعة التوليد عبر المحطات العاملة بطاقتي الرياح والشمسية 26% من كهرباء البلاد في شهر أبريل من هذا العام مسجلة أعلى حصة شهرية على الإطلاق، وفقاً لبيانات واردة من الإدارة الوطنية للطاقة في الصين.

وبينما شكّلت طاقة الرياح 13.6% من سعة التوليد استحوذت الشمسية على 12.4% كما ارتفعت حصة الطاقة الشمسية بنحو ثلاثة أضعاف على مدى الخمس سنوات الماضية من واقع 4.1% فقط في شهر أبريل من العام 2020.

وتجاوزت السعة التي أضافتها الصين من الطاقة الشمسية في 2024 ما أضافته بقية دول العالم مجتمعة، وذلك بما يزيد على ثلاثة أضعاف في غضون عامين من واقع 103 جيجا واط في 2022، لنحو 333 جيجا واط في 2024، بحسب منظمة أمبر الفكرية للطاقة العالمية.

وبلغت حصة الطاقة النظيفة ما يقارب 25% من نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بحسب تحليل مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف للإحصائيات الحكومية من مقره في مدينة هيلسنكي.

وتشكّل طاقة الرياح البحرية 28 جيجا واط من سعة الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، التي من المنتظر أن تسهم في تقليص معدلات الكربون في المراكز الصناعية والمدن الساحلية الكبيرة في البلاد.

وتقول منظمة «غلوبال» إنه وعلى الرغم من تشكيل طاقة الرياح البحرية قدراً يسيراً من السعة الكلية لطاقة الرياح، فإنها تكتسب زخماً واضحاً في ظل سعي المقاطعات الساحلية لتحقيق أهداف طموحة بشأن تقليص معدلات الكربون.

ويعني نمو السيارات والقطارات الكهربائية في الصين أيضاً أن حصة متزايدة من طاقتها تُوفّر من خلال الكهرباء ويرى بعض العاملين في قطاع الطاقة أنها ستصبح أول «دولة كهرباء» في العالم.