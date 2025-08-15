3.3 مليار درهم مشتريات الأجانب من الأسهم الإماراتية في أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قلّصت تعاملات شراء الأجانب من ضغوط البيع، التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات المالية، لتبلغ محصلة تعاملات الأجانب خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 606.13 مليون درهم موزعة بواقع 442.77 مليون درهم في أبوظبي و163.36 مليون درهم في دبي.

وقام الأجانب بعمليات شراء ملحوظة في كل من سوق أبوظبي وسوق دبي لتبلغ قيمة مشترياتهم الإجمالية على مدار الأسبوع 3.338 مليار درهم بواقع 1.677 مليار درهم في سوق العاصمة و1.661 مليار درهم في سوق دبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات المالية في كلا السوقين 5.76 مليار درهم منها 3.43 مليار درهم في أبوظبي و2.33 مليار درهم في دبي.

وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 8.53 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.64 مليار سهم خلال 165 ألفاً و298 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 442.77 مليون درهم، بعد استحواذهم على 28.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.677 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.235 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 6.4 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 3.85 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63% من قيمة التداولات و61.4% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.033 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.478 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 445.35 مليون درهم.

وفيما يخصّ الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 59.39 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.43 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.49 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «شراءً» بقيمة 59.39 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.735 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.676 مليار درهم.



المؤشر العام

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنحو 90 نقطة وبنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10221.71 نقطة، مقارنة مع 10311.62 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10324.37 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10221.71 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير وشهد السوق إبرام 102 ألف و938 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.455 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.166 مليار درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة في نهاية الأسبوع 3.130 تريليون درهم.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.661 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 49.4% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.498 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 44.54% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 163.36 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.702 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.865 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 163.36 مليون درهم.

ومن جانب آخر بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.33 مليار درهم تشكّل ما نسبته 69.27% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.482 مليار درهم لتشكل ما نسبته 73.8% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 152.47 مليون درهم، كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد، خلال الأسبوع 152.47 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.034 مليار درهم وباعوا بقيمة 881.543 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 22.55 نقطة، وبنسبة 0.37% عند مستوى 6125.96 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6148.05 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6169.5 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 6073.97 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 1.050 تريليون درهم.