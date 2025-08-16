موانئ سلطنة عمان تحقق نمواً في مناولة الحاويات وحركة السفن

حققت موانئ سلطنة عُمان أداء لافتاً في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 11.7% في مناولة الحاويات و11.1% في حركة السفن، مع مناولة ما يزيد على 70 مليون طن من البضائع، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

وقال مهنا بن موسى بن باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الموانئ الرئيسية «صلالة وصحار والدقم» ناولت ما مجموعه 2.427 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ 2.173 مليون حاويات في الفترة ذاتها من 2024.

وأضاف أن الموانئ استقبلت 6586 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 5930 سفينة في النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم البضائع بلغ 70.114 مليون طن، بزيادة قدرها 5.2%، فيما استقبلت الموانئ 50.24 ألف مركبة وأكثر من 2.694 مليون رأس من المواشي.

ويتزامن هذا الأداء مع إسناد الوزارة لمشاريع حيوية تشمل تطوير خور جراما وتأهيل مرفأي شنة ومصيرة وإنشاء مركز لمعالجة وتخزين الوقود البحري في ميناء شناص، بهدف تعزيز البنية التحتية ودعم مكانة السلطنة كمركز إقليمي للنقل البحري.