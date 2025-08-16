السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

موانئ سلطنة عمان تحقق نمواً في مناولة الحاويات وحركة السفن

موانئ سلطنة عمان تحقق نمواً في مناولة الحاويات وحركة السفن
16 أغسطس 2025 17:41

 حققت موانئ سلطنة عُمان أداء لافتاً في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 11.7% في مناولة الحاويات و11.1% في حركة السفن، مع مناولة ما يزيد على 70 مليون طن من البضائع، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

أخبار ذات صلة
قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من دونتسك
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي

وقال مهنا بن موسى بن باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الموانئ الرئيسية «صلالة وصحار والدقم» ناولت ما مجموعه 2.427 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ 2.173 مليون حاويات في الفترة ذاتها من 2024.
وأضاف أن الموانئ استقبلت 6586 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 5930 سفينة في النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم البضائع بلغ 70.114 مليون طن، بزيادة قدرها 5.2%، فيما استقبلت الموانئ 50.24 ألف مركبة وأكثر من 2.694 مليون رأس من المواشي.
ويتزامن هذا الأداء مع إسناد الوزارة لمشاريع حيوية تشمل تطوير خور جراما وتأهيل مرفأي شنة ومصيرة وإنشاء مركز لمعالجة وتخزين الوقود البحري في ميناء شناص، بهدف تعزيز البنية التحتية ودعم مكانة السلطنة كمركز إقليمي للنقل البحري.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
ترامب وبوتين يتجهان إلى المؤتمر الصحفي عقب محادثاتهما
الأخبار العالمية
قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من دونتسك
اليوم 21:17
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
الرياضة
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
اليوم 21:08
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
الرياضة
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
اليوم 21:06
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
الرياضة
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
اليوم 21:04
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
الرياضة
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©