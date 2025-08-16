السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

174 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» النصفية بنمو 6.4%

16 أغسطس 2025 18:31

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للنصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالتوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة، والخدمات الرقمية المبتكرة، ونهجها المُركز على العملاء، والذي عزز ريادتها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات.

وكشف محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية سجلت صافي ربح بلغ 173.6 مليون درهم بعد الضريبة في النصف الأول من العام الجاري 2025، مُقارنةً بـ 163.14 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلةً نمواً بنسبة 6.4%، فيما بلغ إجمالي الدخل 1.158 مليار درهم، منها 1.031 مليار درهم من مبيعات التجزئة، و88 مليون درهم من العقارات، و39 مليون درهم من الإيرادات الأخرى.
وأضاف أن أرباح الربع الثاني من عام 2025 نمت بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد كفاءة الاستراتيجية التشغيلية لـ «تعاونية الاتحاد»، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء «التعاونية» شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 30%، وارتفعت المبيعات عبر المتجر الإلكتروني بنسبة 24%.
وتابع الهاشمي: في النصف الأول من هذا العام، وسعنا نطاق أعمالنا بافتتاح 3 فروع جديدة في الخوانيج، وند الشبا، ومجمع روكان، إذ إنها مصممة وفقاً لأعلى المعايير لتلبية احتياجات عملائنا.
ولفت إلى أن التعاونية تواصل تحسين تجربة المتسوق من خلال خدمات الدفع الذاتية، مما يتيح عمليات دفع أسرع وأكثر راحة.
وأوضح الهاشمي أن تحقيق هذه النتائج يعود إلى ثقة المساهمين، وتفاني الموظفين، وولاء العملاء، مؤكداً بذلك رؤية التعاونية للنمو المستدام والريادة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
