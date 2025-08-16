محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: تأثير محدود لـ «رسوم ترامب» الجمركية على الدول العربية

أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)



أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك وبعض الدول العربية، بنسبة تصل إلى 30%، موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية والتجارية والسياسية، على المستويين الإقليمي والعالمي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل التجارة الدولية.

وأوضح محللون أميركيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل تطوراً كبيراً في سياسات «الحمائية الاقتصادية» التي يتبناها الرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، وتعكس رؤيته الاقتصادية المرتكزة على مبدأ «أميركا أولاً»، والتي يسعى من خلالها إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية، بما يخدم المصالح الأميركية في المقام الأول لكنها تبقى ذات تأثير محدود على معظم الدول العربية.



إعادة التوازن

واعتبر الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن الرسوم الجمركية الجديدة تُعد تعبيراً اقتصادياً عن فلسفة الرئيس ترامب المعروفة بـ«أميركا أولاً»، إضافة إلى كونها محاولة جديدة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي الذي يعاني عجزاً كبيراً في العلاقات مع الدول التي فُرضت عليها الرسوم.

وقال ميخائيل، لـ«الاتحاد»، إن الرئيس ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي والمكسيك ودول أخرى باعتبارها تستفيد بشكل مفرط من السوق الأميركي من دون أن تقدم ما يعادل الاستفادة التي تحصل عليها، خاصة أن الولايات المتحدة تستورد من هذه الدول أكثر مما تصدر إليها، ولذلك يحاول فرض رسوم عالية بهدف تقليل الفجوة التجارية.

وأوضح ميخائيل أن تأثير الرسوم الجمركية على الدول العربية سيكون محدوداً نسبياً، إذ إن العلاقات التجارية بين الطرفين في الغالب تُدار من خلال صفقات استراتيجية طويلة الأمد، مُستبعداً أن يؤدي القرار إلى توترات تجارية شاملة، حيث قد تبدي بعض الدول، مثل كندا والمكسيك، مرونة في التفاوض مع واشنطن لتفادي تصعيد تجاري شامل.



ضغوط اقتصادية

من جهته، قال الدكتور كامل وزنة، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة نيويورك سابقاً، إن فرض الرسوم الجمركية بهذا الحجم قد تكون له تداعيات سلبية عميقة على التجارة العالمية، وربما تُدخل النظام الاقتصادي الدولي في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف وزنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه السياسات، التي تقوم على رفع الرسوم باعتبارها وسيلة لمعالجة العجز التجاري، لا تؤدي بالضرورة إلى إصلاح اقتصادي، بل على العكس تخلق بيئة تضخمية، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتزيد من حالة الفوضى في النظام التجاري العالمي القائم على التعاون والانفتاح. وأشار إلى أن استهداف دول متنوعة، تشمل أوروبا والمكسيك وبعض الدول العربية، يعكس محاولة من إدارة ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية متعددة الأطراف، لكن النتائج قد تكون عكسية، لأن هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تلجأ بدورها إلى إجراءات انتقامية تضر بالاقتصاد الأميركي.



المستهلك الأميركي

وشدد وزنة على أن المستهلك الأميركي سيكون أول من يدفع ثمن هذه السياسات، إذ إن رفع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية، ويربك الأسواق، ويؤخر تعافي الاقتصاد الأميركي الذي يواجه أصلاً تحديات كبيرة، مضيفاً أنه قد نشهد تباطؤاً في النمو، وزيادة في البطالة، وتراجعاً عاماً في مستوى المعيشة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الدول المتضررة من الرسوم الجمركية.