الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: تأثير محدود لـ «رسوم ترامب» الجمركية على الدول العربية

العلاقات التجارية بين معظم الدول العربية وأميركا تدار عبر صفقات استراتيجية طويلة الأمد (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:11

أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)

أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك وبعض الدول العربية، بنسبة تصل إلى 30%، موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية والتجارية والسياسية، على المستويين الإقليمي والعالمي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل التجارة الدولية.
وأوضح محللون أميركيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل تطوراً كبيراً في سياسات «الحمائية الاقتصادية» التي يتبناها الرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، وتعكس رؤيته الاقتصادية المرتكزة على مبدأ «أميركا أولاً»، والتي يسعى من خلالها إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية، بما يخدم المصالح الأميركية في المقام الأول لكنها تبقى ذات تأثير محدود على معظم الدول العربية.

إعادة التوازن
واعتبر الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن الرسوم الجمركية الجديدة تُعد تعبيراً اقتصادياً عن فلسفة الرئيس ترامب المعروفة بـ«أميركا أولاً»، إضافة إلى كونها محاولة جديدة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي الذي يعاني عجزاً كبيراً في العلاقات مع الدول التي فُرضت عليها الرسوم.
وقال ميخائيل، لـ«الاتحاد»، إن الرئيس ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي والمكسيك ودول أخرى باعتبارها تستفيد بشكل مفرط من السوق الأميركي من دون أن تقدم ما يعادل الاستفادة التي تحصل عليها، خاصة أن الولايات المتحدة تستورد من هذه الدول أكثر مما تصدر إليها، ولذلك يحاول فرض رسوم عالية بهدف تقليل الفجوة التجارية.
وأوضح ميخائيل أن تأثير الرسوم الجمركية على الدول العربية سيكون محدوداً نسبياً، إذ إن العلاقات التجارية بين الطرفين في الغالب تُدار من خلال صفقات استراتيجية طويلة الأمد، مُستبعداً أن يؤدي القرار إلى توترات تجارية شاملة، حيث قد تبدي بعض الدول، مثل كندا والمكسيك، مرونة في التفاوض مع واشنطن لتفادي تصعيد تجاري شامل.

ضغوط اقتصادية 
من جهته، قال الدكتور كامل وزنة، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة نيويورك سابقاً، إن فرض الرسوم الجمركية بهذا الحجم قد تكون له تداعيات سلبية عميقة على التجارة العالمية، وربما تُدخل النظام الاقتصادي الدولي في حالة من عدم الاستقرار.
وأضاف وزنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه السياسات، التي تقوم على رفع الرسوم باعتبارها وسيلة لمعالجة العجز التجاري، لا تؤدي بالضرورة إلى إصلاح اقتصادي، بل على العكس تخلق بيئة تضخمية، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتزيد من حالة الفوضى في النظام التجاري العالمي القائم على التعاون والانفتاح.  وأشار إلى أن استهداف دول متنوعة، تشمل أوروبا والمكسيك وبعض الدول العربية، يعكس محاولة من إدارة ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية متعددة الأطراف، لكن النتائج قد تكون عكسية، لأن هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تلجأ بدورها إلى إجراءات انتقامية تضر بالاقتصاد الأميركي.

المستهلك الأميركي
وشدد وزنة على أن المستهلك الأميركي سيكون أول من يدفع ثمن هذه السياسات، إذ إن رفع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية، ويربك الأسواق، ويؤخر تعافي الاقتصاد الأميركي الذي يواجه أصلاً تحديات كبيرة، مضيفاً أنه قد نشهد تباطؤاً في النمو، وزيادة في البطالة، وتراجعاً عاماً في مستوى المعيشة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الدول المتضررة من الرسوم الجمركية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
الإمارات ترحب بقمة ترامب وبوتين في ألاسكا
الاتحاد الأوروبي
التجارة
الرسوم الجمركية
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©