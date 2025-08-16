فنادق منطقة الظفرة الأعلى بمتوسط إقامة السياح بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)



سجلت منطقة الظفرة نمواً استثنائياً العام الماضي في أدائها الفندقي؛ لتحقق نمواً في الإيرادات الفندقية بواقع %16.6، ونمواً %35 بنسب الإشغال، و%27 بمتوسط مدة إقامة السائح، في وقت سجلت فنادق المنطقة أعلى متوسط إقامة للسياح في مايو الماضي، بحسب تقرير الأداء الفندقي لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للعام الماضي، وبيانات مركز «إحصاء أبوظبي».

وشهدت مدينة العين نمواً في الأداء الفندقي؛ لتسجل فنادقها زيادة بنسبة 3.6% في عدد النزلاء العام الماضي، في وقت ارتفع فيه إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 9.9%.

وتفصيلاً، سجلت فنادق منطقة الظفرة أعلى متوسط إقامة في مايو الماضي مقارنة بالمناطق الأخرى بواقع 4.2 ليلة، وحققت متوسط إشغال 65%.

وتضم منطقة الظفرة 14 فندقاً بسعة 1.7 ألف غرفة فندقية، في وقت تضم مدينة العين 19 فندقاً بسعة 2.5 ألف غرفة فندقية، وتضم مدينة أبوظبي 138 فندقاً بسعة 30.1 ألف غرفة، فيما يبلغ إجمالي الفنادق في إمارة أبوظبي 171 فندقاً بسعة 34.2 ألف غرفة فندقية، بحسب بيانات نهاية 2024.





أما منطقة الظفرة، فشهدت نجاحاً كبيراً بعد تنفيذ تغييرات على معدلات الأسعار، والتي شجعت على زيادة مدة الإقامة في فنادقها ومعدلات الإشغال، حيث ساهمت هذه الجهود في تحقيق 27% زيادة في متوسط إقامة السياح و35% نمو معدل الإشغال، الأمر الذي أسهم في زيادة الإيرادات الفندقية بنسبة 16.6% مقارنة بالعام 2023.

وبلغ متوسط مدة إقامة السياح من جميع الأسواق السياحية في إمارة أبوظبي في 5 أشهر 2.8 ليلة، وفقاً لتحليل بيانات مركز إحصاء أبوظبي، وسجل متوسط إقامة السياح في فنادق الإمارة في يناير 2.7 ليلة، وفي فبراير 2.8 ليلة، وفي مارس 2.9 ليلة، وفي أبريل 2.9 ليلة أيضاً، وفي مايو 2.8 ليلة.

وبحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20%؛ لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قطاع السياحة في أبوظبي قد سجل خلال عام 2024 أداءً إيجابياً في جميع مؤشراته، فقد ارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة تزيد على 6% إلى 5.8 مليون نزيل العام الماضي، وشهد عدد الزوّار الدوليين نمواً لافتاً بنسبة 28% ليصل إلى 3.2 مليون زائر.

وبلغ متوسط الإشغال الفندقي 79% خلال عام 2024، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على زيارة الإمارة. وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 18.1% على أساس سنوي، متجاوزة 7.6 مليار درهم. وازداد متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 22%.