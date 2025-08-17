أبوظبي.. نموذج رائد في ترسيخ معايير الجودة وحماية المستهلك

تواصل إمارة أبوظبي تعزيز منظومة الجودة والرقابة على المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق المحلية، بما يرسخ مكانتها كإحدى الوجهات الرائدة في ضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، عبر تطبيق أعلى المعايير الفنية والممارسات العالمية، وتبني سياسات رقابية صارمة تدعم استدامة الاقتصاد وتعزز ثقة المجتمع.

وتولي الجهات المعنية في الإمارة، وفي مقدمتها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أهمية بالغة لضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة، وخلوها من أي مواد أو مكونات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو البيئة، وذلك عبر منظومة عمل متكاملة تشمل الرقابة الميدانية، والفحوص المخبرية المتخصصة، وإصدار الشهادات والتراخيص، وتقديم الاستشارات الفنية وبرامج التدريب.

ويعتمد المجلس في مهامه على شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يتيح له تنفيذ خطط رقابية دقيقة، وتبني منهجيات عمل متطورة تعزز من جودة الخدمات، وتدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأظهرت إحصائيات الربع الثاني من العام الحالي 2025، تحقيق قطاعات المجلس التشغيلية مؤشرات أداء إيجابية في مختلف مجالات عملها، والتي تعكس التزامه المستمر بتطوير وتحسين منظومة الرقابة على الجودة، إذ قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على ‎33 ألفا و452 منتجًا للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وسحب 20 منتجًا من الأسواق غير مطابق للمواصفات، وتصحيح 17 منتجا إلى جانب التحقق من ‎4191 أداة قياس قانونية، ومراجعة ‎432 عبوة.

ونفذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس 138 ألفا و957 فحصًا مخبريًا ضمن مجموعة واسعة من المجالات، شملت المياه، والأغذية، والبيئة، ومواد البناء، والزراعة، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمعدات الطبية، إضافة إلى زيوت محولات الكهرباء، وسجلت فحوص المياه النسبة الأكبر من إجمالي الفحوص، تلتها الأغذية والسوائل، مع ارتفاع ملحوظ في فحوص العينات البيئية.

ونفذ المختبر خلال الربع الثاني من العام الحالي 76 ألفا و696 فحصا مخبريا للمياه، و44 ألفا و653 فحصا للأغذية والسوائل، وأجرى 11 ألفا و614 فحصا بيئيا، و3843 فحصا لزيوت المحولات، و1709 لمواد البناء والإنشاء، و161 فحصا زراعيا، و66 فحصا للأدوات والمعدات الطبية، و50 فحصا مخبريا لمستحضرات التجميل، و 165 فحصا عاما، وتقديم 10 استشارات عامة.

وواصل معهد الإمارات للمترولوجيا دوره في ضمان دقة القياسات والمعايرة، حيث أصدر 300 شهادة معايرة، ونفذ ‎9 مقارنات بينية، وقدم خدمات استشارية بنحو 11 خدمه إلى جانب تقديم 4 برامج تدريبية، حيث تدعم هذه الجهود المتخصصة تطوير البنية التحتية للجودة في الدولة.

أما قطاع خدمات المطابقة والمواصفات، فقد أصدر ‎1444 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وجدد 2832 شهادة أخرى، كما جدد 108 شهادات مطابقة منتج، وأصدر21 شهادة أخرى، و 38 شهادة تسجيل منتج، و21 ترخيصا جديدا باستخدام علامة الثقة، وجدد ثمانية تراخيص قائمة.

ويواصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة العمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الجودة في إمارة أبوظبي، وضمان سلامة المستهلكين، ودعم تنافسية الاقتصاد المحلي، من خلال تطبيق أحدث أنظمة الفحص والرقابة، وتبني الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

ويعمل المجلس على تطوير منظومة الجودة والرقابة، من خلال التوسع في برامج التفتيش والفحص، وتعزيز كفاءة الكوادر، وتبني حلول تقنية مبتكرة، بما يضمن استدامة النتائج الإيجابية، ويسهم في تحقيق أهداف الإمارة في مجالات الصحة العامة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.

وتؤكد الجهود مجتمعة أن المجلس يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة على الأسواق المحلية، من خلال أداء دوره الحيوي في ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة، تدعم مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجالات الجودة والمطابقة على المستويين الإقليمي والعالمي.