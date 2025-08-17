بلجيكا تتجاوز هدف الاتحاد الأوروبي لتخزين الغاز قبل الشتاء

قالت بلجيكا إنها تجاوزت الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي لملء احتياطات الغاز قبل الشتاء، حيث بلغ مستوى التخزين 92.1% بينما السقف الأوروبي 90%، بحسب بيانات مؤشر مخزون الغاز الأوروبي «AGSI».ووفقا لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلغا» تمكن مشغل شبكة الغاز الوطنية «فلكسيس» «Fluxys» من تخزين 7.745 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي في منشأة «لونهاوت» للتخزين الجوفي.

وفي الوقت الذي سجلت فيه بلجيكا مستوى مريحاً من الملء، لا تزال دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، تبذل جهوداً لبلوغ الهدف بحلول الأول من نوفمبر، فيما تقترب فرنسا، إيطاليا، هولندا، والنمسا من تحقيقه.

وتتصدر البرتغال القائمة باكتمال سعة التخزين لديها.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط الامتلاء 72.3% «أي نحو 820.48 تيراواط/ساعة»، ضمن جهود تُبذل منذ عام 2022 لتعزيز أمن الطاقة، خاصة مع اعتماد هذه المخزونات لتغطية ما يصل إلى 30% من احتياجات الشتاء في أوروبا.