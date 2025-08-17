الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مدير «جمارك دبي»: «محمد بن راشد للطيران» يحول الإمارة لمركز عالمي رائد للطيران

17 أغسطس 2025 18:03

في إطار جهود جمارك دبي لتعزيز جاهزيتها التشغيلية، وتكاملها مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى، قام الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، بزيارة ميدانية إلى مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة التابعة لدبي الجنوب والمخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها، حيث اطلع على سير العمل في مركز التفتيش الجمركي الذي تم افتتاحه مؤخراً، كما تفقد مبنى الطيران الخاص بالمشروع، وكان في استقباله المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي المنطقة اللوجستية، وعبدالباسط المرزوقي، نائب المدير التنفيذي المنطقة اللوجستية.
واستهل مدير عام جمارك دبي الزيارة بجولة تفقدية في مركز التفتيش الجمركي، الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة بهدف رفع كفاءة العمليات الجمركية، كما قام بجولة في «لوفتهانزا»، والمنطقة الديناميكية لمراكز صيانة المحركات وورش الإصلاح، كما شملت الجولة زيارة مقر شركة «إيت وينجز» شركة الخدمات اللوجستية في قطاع الطيران وإدارة سلسلة التوريد، و«جي إي إيروسبيس» المتخصصة في تصنيع محركات الطائرات وابتكارات تكنولوجيا الطيران، و«ييودس إيرو» شركة خدمات الطيران والمتخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات، ومبنى الطيران الخاص ومرافقه التشغيلية والفنية.
 وفي نهاية الجولة أشاد مدير عام جمارك دبي بمستوى البنية اللوجستية المتقدمة والمتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران، والذي يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لقطاع الطيران، ودعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران، مؤكداً أن تحسين كفاءة الخدمات الجمركية لا يدعم فقط حركة السياحة والطيران، بل يرسخ موقع دبي في أن تصبح مركزاً لوجستياً وسياحياً رائداً على المستوى الإقليمي والعالمي.وشكلت الزيارة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين جمارك دبي ومشروع محمد بن راشد للطيران الذي يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية واعدة، ويعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.

