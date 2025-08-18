الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين
18 أغسطس 2025 08:25

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.


وبحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
إلى أين تتجه أسعار المعدن الأصفر؟
%64 زيادة عدد المستخدمين لمنصات التداول الرقمية في الإمارات
المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
آخر الأخبار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
علوم الدار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
اليوم 10:24
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
الأخبار العالمية
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
اليوم 09:48
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
الرياضة
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
اليوم 09:47
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
اليوم 09:23
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
الرياضة
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©