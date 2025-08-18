الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مروان المهيري مديراً عاماً لمعهد الإمارات المالي

مروان المهيري مديراً عاماً لمعهد الإمارات المالي
18 أغسطس 2025 11:31

 أعلن مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، اليوم، تعيين مروان المهيري مديراً عاماً للمعهد.

ويتمتع مروان المهيري بخبرة واسعة تزيد عن 23 عامًا في القطاع المصرفي والخدمات المالية العالمية، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في قيادة المشاريع التحويلية بالأسواق الدولية، وتطوير الكفاءات، ودفع النمو في القطاع المالي.

وسيتولى المهيري مسؤولية قيادة التوجه الاستراتيجي للمعهد، مع التركيز على صقل مهارات الكوادر الوطنية لشغل مناصب قيادية رئيسية، ودعم مبادرات التوطين في القطاع.

وأظهر على مدار مسيرته المهنية بصيرة استراتيجية نافذة، وعقلية مبتكرة، فضلاً عن التزام راسخ بالتميز، وهي مقومات أساسية تساعد المعهد في تحقيق رسالته الرامية إلى تمكين القطاع المالي من خلال توفير تدريب ومعارف وقيادات عالمية المستوى.

ويأتي تعيين المهيري في فترة محورية من مسيرة المعهد، حيث يسعى إلى تطوير مبادراته الاستراتيجية لدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز جهود التوطين، وتحفيز الابتكار في التعليم المالي والتطوير المهني.

 

المصدر: وام
معهد الإمارات المالي
