الإثنين 18 أغسطس 2025
اقتصاد

شركة إماراتية تنشىء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في أفريقيا الوسطى

18 أغسطس 2025

أعلنت شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز - GSU "، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية ومقرها أبوظبي، عن بدء أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط في مدينة ساكاي بجمهورية أفريقيا الوسطى، في خطوة نوعية نحو تحسين فرص توفير الكهرباء وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في البلاد.

ومن المتوقع أن توفّر المحطة، الكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في أنحاء البلاد، وتُسهم في تقليل ما يزيد على 50  ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وسيضم المشروع نظاماً لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 10 ميجاواط/ساعة، بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية توفر الطاقة.

إلى جانب ذلك، يدعم المشروع توظيف الكفاءات المحلية ونقل المعرفة التقنية، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وجرت مراسم تدشين المشروع بحضور فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ومعالي باسكال بيدا كوياغبيلي، وزير الدولة للاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار التنفيذيين من "جلوبال ساوث يوتيليتيز".


وقال علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، إنه بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، سيساهم المشروع في توفير إمدادات الطاقة للمجتمعات المحلية، فيما تمثل هذه الخطوة إنجازًا إضافيًا لالتزام شركته بتوفير حلول طاقة نظيفة ومرنة وقابلة للتوسع في مناطق يظنّ البعض أنها صعبة .ويأتي هذا المشروع في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في مارس 2025، والتي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية في قطاعات رئيسية.

وتُعد محطة الطاقة الشمسية هذه جزءا من محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" المتنامية في مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الاقتصادية الفعالة مع دول الجنوب العالمي. 

المصدر: وام
