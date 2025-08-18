"إيفزا" تطلق منطقة حرة جديدة في بنما

أعلنت "إيفزا"، إحدى أكثر مجتمعات المناطق الحرة ديناميكية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، عن إطلاق "إيفزا" بنما في خطوة استراتيجية بارزة ضمن مسار توسعها العالمي.





ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تمثل المنطقة الحرة الجديدة في مدينة بنما أول حضور فعلي لـ "إيفزا" في أميركا اللاتينية، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم ريادة الأعمال العالمية وبناء منظومات أعمال مترابطة.



وتفصيلاً، منحت حكومة بنما ترخيصًا رسميًا لـ "إيفزا" لتأسيس وتشغيل منطقة حرة في البلاد، وذلك في إنجاز يتيح نقل نموذجها القائم على البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين والمحفزة للنمو إلى الأسواق اللاتينية.

وتُعرف بنما بـ"مركز الأميركيتين"، وهي تتمتع بميزات عديدة مشابهة لمدينة دبي، حيث تعد مركزًا ماليًا وتجاريًا نابضًا بالحياة وتحتضن أكثر من 60 بنكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما أن موقعها الإستراتيجي الرابط بين أميركا الشمالية والجنوبية، إلى جانب قناة بنما وشبكة النقل الجوي المتصلة عالميًا، يجعلها وجهة مثالية لدعم إستراتيجيات القرب الإنتاجي والتوسع الدولي.



وقال مارتن جي. بيدرسن، رئيس مجلس إدارة "إيفزا"، إن توسع إيفزا إلى بنما يُعد امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيتها في النمو العالمي، فالموقع الجغرافي الاستراتيجي لبنما، ونظامها المصرفي القوي، وبنيتها التحتية الحديثة، واقتصادها المعتمد على الدولار، وإطارها التنظيمي الداعم للأعمال، يجعل منها شريكًا مثاليًا لمرحلتنا المقبلة، مؤكداً الالتزام بعمق بالعمل بشكل تعاوني مع حكومة بنما وأصحاب المصلحة المحليين لخلق قيمة اقتصادية مشتركة.

وأوضح أن تلك الخطوة تعكس التزام "إيفزا" بالمعايير العالمية للامتثال؛ حيث تم شطب بنما من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي في عام 2023، ومن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في عام 2024، الأمر الذي عزز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وستكون المنطقة الحرة الجديدة بمثابة مركز متعدد الاستخدامات يدعم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات المهنية، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والتجارة، والبرمجيات، والصناعات المتنوعة.

من جانبه قال يوخن كنيشت، الرئيس التنفيذي لـ"إيفزا دبي"، إن للأعمال قوة هائلة في ربط الناس وتجاوز الحدود وكسر الحواجز، ومن خلال "إيفزا بنما" لا نهدف فقط إلى إنشاء منطقة حرة، بل إلى بناء جسر يربط بين أميركا اللاتينية والإمارات، بما يمكّن الشركات من التوسع بثقة وبروح مشتركة.

وأضاف أنه بفضل سجلها الحافل في دعم أكثر من 60 ألف شركة ضمن منظومتها العالمية، وحضورها وشراكاتها في أكثر من 50 دولة، تتمتع "إيـفزا" بمكانة فريدة تخوّلها جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة إلى بنما.

وستحصل الشركات العاملة ضمن منطقة "إيفزا بنما" الحرة على مزايا ضريبية كبيرة، تشمل الإعفاء من ضريبة دخل الشركات، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها قاعدة قوية للتجارة والتوسع العالمي.





بالإضافة إلى ذلك، ستتمكّن الشركات التي تؤسس أعمالها في المنطقة الحرة من الاستفادة من حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات، تشمل تأسيس الشركات وتسجيلها وخدمات التأشيرات، بما في ذلك كفالة العائلات وحلول المكاتب ومساحات العمل، ودعم المعاملات المصرفية للشركات، وخدمات المحاسبة والتسجيل الضريبي والاستشارات، وإرشاد حول الانتقال يشمل العقارات والمدارس واحتياجات أسلوب الحياة.

وستسهم المنطقة الحرة في مواءمة أهدافها مع الرؤية الاقتصادية الوطنية لبنما، ودعم توفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي تنافسي قائم على الابتكار.



وتهدف "إيفزا" إلى استكشاف الفرص الواعدة في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية وتكييف نموذجها للمنطقة الحرة بما يساهم في خفض حواجز الدخول، وضمان الامتثال، وتسريع نمو الأعمال، هذا إلى جانب حضورها المادي في بنما ، فيما ستتيح هذه المبادرة فرصًا جديدة أمام الشركات اللاتينية للوصول إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط الأوسع، بما في ذلك أفريقيا والهند وباكستان.