بنك الاستثمار يعود إلى الربحية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، محققاً صافي ربح للنصف الأول بلغ 48.9 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الأصول 12.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 14% منذ بداية العام، ونمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي أعلنها البنك، بلغ إجمالي الدخل خلال النصف الأول 145.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، رغم التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة.

وارتفع صافي القروض بمقدار 1.4 مليار درهم (+32%)، وباتت الأصول المُنتجة (المرحلتان 1 و2) تشكل الآن 44% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 37% في ديسمبر 2024.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تعكس نتائج النصف الأول التقدّم الواضح لمسيرة البنك. ومن خلال تعزيز عروض مُنتَجاتنا ودفع استراتيجيتنا إلى الأمام، نواصل بناء الزخم اللازم للمضي بثقة وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا».

بالإضافة إلى ذلك، عزز بنك الاستثمار فريق قيادته من خلال انتخاب محمد عبيد راشد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.