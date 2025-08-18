الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«سوليتير»: رحلات شحن جوي مجدولة بين دبي والكويت

رحلات شحن مجدولة بين مطاري آل مكتوم الدولي والكويت الدولي (من المصدر)
19 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أعلنت سوليتير، شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط، والتي تتخذ من دبي وورلد سنترال مقراً لها، عن إطلاق خدمات شحن جوي مجدولة جديدة من مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» إلى مطار الكويت الدولي.
وستقوم سوليتير بتشغيل هذا المسار الذي يربط الكويت بمطار آل مكتوم الدولي، والذي يمثل إنجازاً جديداً في إطار مهمة شركة الشحن الجوي التي ترمي إلى ربط طرق التجارة مرتفعة العائدات عبر دول الجنوب العالمي.
وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: «يأتي إطلاق رحلاتنا المجدولة إلى الكويت في وقتٍ مهم جداً، حيث حصل مشروع مدينة الشحن الجوي الطموح في مطار الكويت الدولي على الضوء الأخضر للمضي قدماً».

الشحن الجوي
الإمارات
الكويت
دبي
