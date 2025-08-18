«كوتاك ماهيندرا» تحصل على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال المحدودة، التابعة بالكامل لبنك كوتاك ماهيندرا المحدود، حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومع هذا الاعتماد، تصبح «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» أول شركة هندية تحصل على الترخيص من الهيئة، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات المالية العابرة للحدود.

كما يمهّد هذا التطور الطريق لإطلاق صناديق استثمار مسجّلة في دولة الإمارات وموجّهة للمستثمرين الأفراد، مما يُعزّز مكانة الدولة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.

وقال شيام كومار، رئيس ومدير «كوتاك إنترناشيونال»: «في ظلّ الاهتمام العالمي الذي يشهده الاقتصاد الهندي، ومن خلال هذا الترخيص، سنوفّر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصة الوصول إلى الاستراتيجيات والخيارات الاستثمارية التي تُركز على السوق الهندية، لمساعدتهم في تنويع محافظهم، وتمكينهم من المشاركة في أكثر الأسواق ديناميكية ومرونة حول العالم».

وتعتزم «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» الاستفادة من هذا الترخيص لدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مخصصة للمستثمرين الأفراد، مع خطط لإطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل المسجّلة في لوكسمبورغ.