الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كوتاك ماهيندرا» تحصل على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع

«كوتاك ماهيندرا» تحصل على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع
19 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

أعلنت شركة كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال المحدودة، التابعة بالكامل لبنك كوتاك ماهيندرا المحدود، حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومع هذا الاعتماد، تصبح «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» أول شركة هندية تحصل على الترخيص من الهيئة، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات المالية العابرة للحدود.
كما يمهّد هذا التطور الطريق لإطلاق صناديق استثمار مسجّلة في دولة الإمارات وموجّهة للمستثمرين الأفراد، مما يُعزّز مكانة الدولة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
وقال شيام كومار، رئيس ومدير «كوتاك إنترناشيونال»: «في ظلّ الاهتمام العالمي الذي يشهده الاقتصاد الهندي، ومن خلال هذا الترخيص، سنوفّر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصة الوصول إلى الاستراتيجيات والخيارات الاستثمارية التي تُركز على السوق الهندية، لمساعدتهم في تنويع محافظهم، وتمكينهم من المشاركة في أكثر الأسواق ديناميكية ومرونة حول العالم».
وتعتزم «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» الاستفادة من هذا الترخيص لدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مخصصة للمستثمرين الأفراد، مع خطط لإطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها  في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل المسجّلة في لوكسمبورغ.

بنك كوتاك ماهيندرا
هيئة الأوراق المالية والسلع
الإمارات
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©