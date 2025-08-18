«إمباور» توقّع عقد تصميم محطة تبريد في مجمع دبي للعلوم

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عقد تصميم محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم، والتي ستبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 47.000 طن تبريد، لتلبي احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية الربع الأول من عام 2026.

وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور أن مشروع بناء محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم يعكس التزام «إمباور» بتوفير خدمات تبريد مستدامة عالمية المستوى للمجتمعات الرئيسة في دبي. ويضمن هذا المشروع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 47.000 طن تبريد عند انتهائه، استفادة المرافق السكنية والتجارية والبحثية المتنوعة في المنطقة من خدماته الموثوقة والموفرة للطاقة والصديقة للبيئة».

وأضاف: «يبلغ حالياً عدد محطات «إمباور» 88 محطة موزعة في مختلف أنحاء دبي، وتشكّل هذه المحطة الجديدة إضافة نوعية لشبكتنا، وخطوة استراتيجية تعزز انتشار خدمات التبريد المستدامة، وتؤكد دورنا المحوري في دعم أهداف دبي البيئية والتنموية، وترسيخ مكانتنا كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم».