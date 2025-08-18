الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ويو بنك يطلق خدمة التكامل المباشر مع منصة «زيرو»

ويو بنك يطلق خدمة التكامل المباشر مع منصة «زيرو»
19 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ويو بنك، عن إطلاق خدمة التكامل المباشر مع منصة «زيرو» العالمية المتخصّصة في دعم الأعمال الصغيرة، لتمكين عملاء «ويو للأعمال» من تبسيط إجراءاتهم المحاسبية من خلال الربط مع الحساب المصرفي، وإعداد التسويات المالية آلياً، والحصول على تحليلات فورية للبيانات المالية.
ويأتي هذا التعاون بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمختصين في مجال المحاسبة عبر تزويدهم بأدوات رقمية تساهم في توفير الوقت وتعزيز جودة القرارات المالية. ويسهم التكامل بين «ويو بنك» ومنصة «زيرو» في تحسين إدارة العمليات المالية من خلال أتمتة عمليات التسوية المصرفية، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات، والحد من نسبة الأخطاء، إلى جانب تحسين متابعة التدفقات النقدية عبر مطابقة الفواتير تلقائياً، وتوفير بيانات مالية فورية.
وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ويو بنك: « التعاون مع منصة زيرو لتوفير حلول محاسبية مبسطة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، يعكس التزامنا بتقديم خدمات مصرفية للشركات أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة. ومن خلال أتمتة العمليات المالية، نتيح لأصحاب الأعمال التركيز بصورة أكبر على تحقيق النمو».

