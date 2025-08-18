الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي كابيتال» تطلق صندوق «أو إي أي سي ليميتيد» للفرص الاستثمارية

«أبوظبي الإسلامي كابيتال» تطلق صندوق «أو إي أي سي ليميتيد» للفرص الاستثمارية
19 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

أعلنت شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» إطلاق «صندوق أبوظبي الإسلامي للفرص الاستثمارية (أو إي أي سي ليميتيد)، والمخصص للمتعاملين المحترفين. 
ويُعد هذا الصندوق أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، للاستفادة من الفرص التجارية قصيرة الأجل المرتبطة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
ويسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد جذابة ومعدّلة حسب المخاطر، مع توزيعات ربع سنوية مدعومة بنهج منضبط لإدارة المخاطر والسيولة.
ومن خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص التجارية المتعلقة بشكل أساسي بأطراف مقابلة من الولايات المتحدة وأوروبا، توفّر استراتيجية هذا الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فئة الأصول ذات العوائد المستقرة نسبياً، وتتميز بتقلبات أقل، والتي أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود عبر دورات السوق. وسيتم إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق بالتعاون مع «جولدمان ساكس للبدائل»، بالاعتماد على خبرتها العميقة في هذا المجال وضوابطها المؤسسية المتقدمة لإدارة المخاطر.
ويستفيد الصندوق من هيكله الفريد والمبتكر، بما يضمن أن تتم عمليات التمويل بما يتوافق تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعكس إطلاق الصندوق التزام شركة «أبوظبي كابيتال» المستمر بتقديم حلول متميزة، وذلك بالتعاون مع أفضل مديري الأصول في فئتهم. ومن خلال إتاحة الوصول إلى التدفقات التجارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، تُمكّن هذه الاستراتيجية المستثمرين من تنويع استثماراتهم، بعيداً عن أدوات الدخل الثابت التقليدية، مع مخاطر منخفضة نسبياً.

أبوظبي الإسلامي
أبوظبي
الإمارات
الفرص الاستثمارية
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
