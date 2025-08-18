الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«نخيل» تمنح عقداً بـ2.6 مليار درهم لبناء «باي فيلاز»

19 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد) 

منحت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم لشركة «فيبريكس للمقاولات» لبناء مشروع «باي فيلاز» في جزر دبي، والذي يضم 636 وحدة فاخرة عبر خمسة أنواع من الخيارات السكنية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا التعاون يرتكز على العلاقة القائمة بين الشركتين بعد تعاونهما سابقاً في مشروع «الحي الأول غرب» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «إن هذا المشروع يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تشكيل مستقبل دبي، كما يجسد رؤيتها لإنشاء مجمّعات شاطئية استثنائية مزودة بمرافق عالمية المستوى لتعزيز رفاهية السكان والارتقاء بأسلوب حياتهم».
من جانبه، قال سفيان الصالح، العضو المنتدب لمجموعة فيبريكس للمقاولات: «إن المجموعة ملتزمة بتسليم هذا المشروع في الموعد المقرر، مع الالتزام التام بأعلى معايير القطاع في إنشائه، من خلال استخدام أحدث التقنيات الإنشائية المتقدمة، والقدرات الداخلية المتخصصة، مع الاستعانة بشبكة موثوقة من شركاء سلسلة التوريد لتحقيق رؤية (دبي القابضة) للعقارات بخصوص هذا المشروع».

شركة نخيل
دبي
الإمارات
