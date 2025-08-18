تعاون استراتيجي بين «ريسبونس بلس القابضة» ومجموعة أوستابيليتي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «ريسبونس بلس» للخدمات الطبية، مذكرة تفاهم استراتيجية غير مالية مع شركة «أوستابيليتي جروب» المحدودة، المزودة لخدمات الدعم التشغيلي المتكامل للبعثات الاستكشافية على مستوى العالم.

وبموجب المذكرة، ستتعاون «ريسبونس بلس»، من خلال شركتها التابعة «بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال»، مع «أوستابيليتي» لتوسيع الخدمات والقدرات المقدمة للجهات، خصوصاً في قطاعات الدفاع والأمن الوطني على المستوى الدولي.

وتشكل هذه المذكرة تحالفاً استراتيجياً يهدف إلى تقديم خدمات الدعم التشغيلي والرعاية الطارئة ما قبل المستشفى.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «تماشياً مع التزامنا بتوسيع حضورنا وتعزيز ريادتنا في مجالات التدريب الطبي وغير الطبي عالية المستوى، خاصة في قطاع الدفاع، فإننا سعداء بالدخول في مذكرة تفاهم استراتيجية مع أوستابيليتي، التي ستساعد ريسبونس بلس وبروميثيوس على تعزيز وصولهما إلى الأسواق في مختلف المناطق والمؤسسات الدفاعية».

ومن جانبه، قال ديفيد خاندان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوستابيليتي: «إن البصمة التشغيلية العالمية الراسخة لشركة أوستابيليتي تمكّننا من تقديم حلول مرنة وعالية الجودة لعملائنا، ومن خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة وقدراتنا وحضورنا العالمي، إذ ستعزز هذه المذكرة مع (ريسبونس بلس) قدرتنا على دعم عملائنا، ضمن مهمتنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن حول العالم».

وتدير «ريسبونس بلس» حالياً أكثر من 420 موقعاً طبياً من خلال شركاتها التابعة الرئيسية، بما في ذلك «بروميثيوس ميديكال»، و«أوكوميد كلينيك»، ومركز هيلث تك للتدريب، وتوريد الكوادر الطبية.