غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون مع بيرو

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وألبيرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية بيرو وإمارة رأس الخيمة، كما تطرق الجانبان إلى استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاعات عدة.

جاء ذلك، خلال لقاء حضره يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، أن غرفة تجارة رأس الخيمة، تعمل جاهدة على تطوير وتفعيل القطاع الخاص، في مجمل الحياة الاقتصادية بالإمارة، وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية مع نظرائهم في الدول الصديقة والشقيقة كافة، مرحباً بإقامة شراكات قوية مع نظرائهم من المستثمرين بجمهورية بيرو، واستعداد غرفة التجارة لتقديم أوجه المساعدة والدعم كافة، لضمان تحقيق مزيد من النمو والتنوع في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أفضل المستويات العالمية.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية بيرو لدى الدولة عن سعادته، بهذه المناقشات التي جرت خلال اللقاء، والتي من شأنها أن تخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة لدى الطرفين، متطلعاً إلى مشاركات أكبر وأوسع بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بيرو خلال السنوات المقبلة.