الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

غرفة دبي العالمية تستقطب 31 شركة متعددة الجنسيات

19 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد) 

استقطبت غرفة دبي العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 143 شركة متنوعة، تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 60 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من 2024، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 138% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.
وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 31 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 13 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال الفترة ذاتها من 2024، بنمو بنسبة 138%.
كما استقطبت الغرفة 112 شركة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة زيادة بلغت 138%، مقارنة مع 47 شركة تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الماضي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «تمضي الغرفة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي، ومنصة مثالية لانطلاق الشركات نحو أسواق جديدة»، مشيراً إلى أن شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية تعد ركيزة أساسية في جهودها لجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، والشركات متعددة الجنسيات، وتساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق ذات الأولوية.

