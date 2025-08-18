الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا

الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا
19 أغسطس 2025 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2026، الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية على مدى 3 أيام، بالشراكة مع «جمارك الإمارات»، برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بالعاصمة أبوظبي.
يشارك في المؤتمر والمعرض الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، الذين يبلغ عددهم 186 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، في حدث عالمي يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العالمية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية كافة.
ويهدف مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، إلى استكشاف كيفية تبني مكونات الجمارك العالمية نهجاً استباقياً لتحقيق مهمتها في دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتحسين جودة الحياة، من خلال تسهيل التجارة وتعزيز أمن الحدود وضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية، وذلك عبر اعتماد حلول مبتكرة بدعم من مجموعة واسعة من الشركاء المعنيين.
ويناقش المؤتمر، خلال فترة انعقاده، مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا، مع تركيز خاص على الابتكارات التقنية في مختلف وسائل النقل، والإمكانات التي توفرها التقنيات المتقدمة وأنظمة تحليل البيانات، وكيفية توظيف تلك التقنيات في تطوير العمل الجمركي، وتيسير حركة التجارة، ودعم منظومة الأمن العالمية، كما يقام معرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا بالتوازي مع المؤتمر، ليتيح فرصاً واسعة للتواصل والحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول أحدث الحلول التقنية المتاحة في السوق، إضافة إلى تعزيز الشراكات وعقد الاتفاقيات والشراكات الجمركية.

منظمة الجمارك العالمية
الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
جمارك الإمارات
