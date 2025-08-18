4.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة %2.7 من 4.749 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى 4.878 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %6.97 أو ما يعادل 318 مليار درهم، مقارنة بنحو 4.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% من 2.259 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2025، إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، ولتبلغ نسبة ارتفاع إجمالي الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 5.14% أو ما يعادل 112 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 7.1 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 26.9 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، بينما انخفض الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.4%، والائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.8% من 2.965 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2025 إلى 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي.

وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتصل إلى 2.741 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1% في نهاية شهر مايو 2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% على أساس شهري من 1.011 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 3.4 مليار درهم في الودائع النقدية، وارتفاع بمقدار 0.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

وانخفض إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.6% من 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025 إلى نحو 2.474 تريليون درهم في نهاية مايو.

وبحسب المركزي، يرجع الانخفاض في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 34.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.7% من 2.898 تريليون درهم إلى 2.948 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 11.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالارتفاعات بنسبة 2.1% في العملات المصدرة، وبنسبة 29.2% في الحساب الاحتياطي وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متخطية الانخفاض بنسبة 48.8% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.



أصول أجنبية

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي)، إلى 939.1 مليار درهم في مايو 2025 مقابل 937.5 مليار درهم في نهاية أبريل من العام ذاته.

وتوزّعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 407.4 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و487 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و44.7 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 972.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي إلى 974.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية مايو 2025، بواقع 443.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليار في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى.