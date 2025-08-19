تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر التي ينقضي أجلها غداً الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 63.36 دولار للبرميل.



وهبطت عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر وهي أكثر نشاطاً، تسعة سنتات، أو 0.14 بالمئة، إلى 62.61 دولار للبرميل.

وسجلت الأسعار ارتفاعاً بنحو واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.