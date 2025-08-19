صعود أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار.



ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1330.80 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1115.37دولار.