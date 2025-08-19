الاتحادية للضرائب تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لاستكمال سجلاتهم

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات لاستكمال سجلاتهم الضريبية وتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد المُحدَّدة.





وأكدت الهيئة ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل بتقديم إقراراتهم الضريبية أو تصريحاتهم السنوية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.



وأوضحت أن تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة يشكل التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية تجنباً للتعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.



وأشارت إلى أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات، والاستعداد المسبق لضمان توفير جميع المعلومات المطلوبة والتقديم خلال الفترات المُحدَّدة.

وتشمل المُستندات المطلوبة قبل البدء في عملية تقديم الإقرار الضريبي الرخص التجارية، والسجلات المالية، وتفاصيل النشاط التجاري، حيث يُسهم التحضير المُبكِّر في الوفاء بالالتزامات الضريبية بكفاءة وفي الوقت المحدد.



وأكدت الهيئة حرصها على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال لقانون ضريبية الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة مُشيرة إلى أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة.

وأشارت إلى ضرورة تأكُّد المسجلين من أن إقراراتهم الضريبية مُكتملة ودقيقة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس"، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وشددت الهيئة على أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.