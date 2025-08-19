«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 308 شركات رقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 308 شركات رقمية ناشئة في الإمارة خلال النصف الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 39% مقارنةً بـ 221 شركة دعمتها الغرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الحرص على تطوير بيئة أعمال رقمية متكاملة توفر مقومات النجاح للمواهب والشركات الرقمية، وتدعم توسعها من دبي إلى الأسواق العالمية، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي لاستقطاب الشركات الرقمية ورواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إنه في إطار التزام الغرفة بدعم نمو الشركات الرقمية الناشئة في دبي، تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنظيم عشر فعاليات لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تنظيم 15 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات بيئة الأعمال الرقمية المتطورة في دبي، والتعريف بأهمية وفرص معرض «إكسباند نورث ستار» باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.

ويجمع معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر من العام الحالي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة القطاعات الرقمية لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.