الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 308 شركات رقمية

دبي تعزز جاذبيتها كمركز عالمي لاستقطاب الشركات الرقمية (الاتحاد)
20 أغسطس 2025 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
انطلاق النسخة التاسعة من معرض "إثراء" للتوظيف غداً

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 308 شركات رقمية ناشئة في الإمارة خلال النصف الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 39% مقارنةً بـ 221 شركة دعمتها الغرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الحرص على تطوير بيئة أعمال رقمية متكاملة توفر مقومات النجاح للمواهب والشركات الرقمية، وتدعم توسعها من دبي إلى الأسواق العالمية، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي لاستقطاب الشركات الرقمية ورواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إنه في إطار التزام الغرفة بدعم نمو الشركات الرقمية الناشئة في دبي، تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنظيم عشر فعاليات لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تنظيم 15 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات بيئة الأعمال الرقمية المتطورة في دبي، والتعريف بأهمية وفرص معرض «إكسباند نورث ستار» باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.
ويجمع معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر من العام الحالي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة القطاعات الرقمية لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
الإمارات
شركات رقمية
دبي
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©