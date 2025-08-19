«الشارقة للضيافة» تستثمر 300 مليون درهم في 7 أنزال مستدامة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة الشارقة للضيافة»، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، استثمارها 300 مليون درهم في تطوير 7 أنزال مستدامة في مواقع مختارة بعناية في بيئات صحراوية وساحلية وتراثية وطبيعية بإمارة الشارقة.

وتعكس الأنزال السبع، التي تضم 154 وحدة إقامة تمزج بين البيئة والهوية الثقافية لإمارة الشارقة، التزام الهيئة ببناء منظومة ضيافة متكاملة تعزز من مقومات التنمية المستدامة في الإمارة.

وقالت «شروق»: إن هذا التوجه يأتي استجابةً للنمو المطّرد في قطاع سياحة جودة الحياة على المستوى العالمي، وهي نوع من السياحة يركّز على تعزيز الصحة النفسية والجسدية من خلال أنشطة التأمل، والمشي، والانسجام مع الطبيعة، والإقامة الهادئة.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن مشاريع الضيافة التي تطورها الهيئة تنطلق من رؤية تتجاوز البعد السياحي التقليدي، لتكون جسوراً حية بين الزائر والمكان، تحفظ التراث، وتعيد تقديم الهوية بأسلوب معاصر.

وتستعد «شروق» لإطلاق مشروع «رحّال» في الربع الأخير من عام 2025، وهو نُزل صديق للبيئة يقع بين جبال كلباء ووديانها بالقرب من محمية كلباء الطبيعية، ويضم 20 مقصورة فاخرة تعمل بالطاقة الشمسية، مصنعة محلياً، مما يدعم الشركات المحلية، ويقدم حلولاً عالية الجودة تمنح الزوار تجربة تامة من الانسجام مع عناصر الطبيعة والابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

واتخذت «شروق» تدابير شاملة لحماية الوادي، وضمان عدم تأثير المشروع على النظام البيئي المحيط، إلى جانب تطبيق إجراءات وقائية من الظواهر البيئية كالأمطار، والحد من أي آثار بيئية محتملة.

وتجاوزت استثمارات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في قطاع الضيافة 850 مليون درهم، وفق تقريرها السنوي الصادر في مايو 2025، مما يعكس التزامها بتحويل الضيافة إلى رافد تنموي يعزّز مكانة الإمارة على خريطة السياحة المستدامة.