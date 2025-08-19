الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

66 مليون درهم وفورات مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي في 2024

66 مليون درهم وفورات مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي في 2024
20 أغسطس 2025 01:09

دبي (الاتحاد)

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
انطلاق النسخة التاسعة من معرض "إثراء" للتوظيف غداً

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لمالية دبي، عن تحقيق وفر بلغ 66 مليون درهم لصالح حكومة دبي في عام 2024، ليصل إجمالي الوفورات التي حققتها المركز منذ تأسيسه في عام 2008، إلى أكثر من 792 مليون درهم. 
وأشاد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً  أن المركز يمثّل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات مالية وإدارية عالية الكفاءة للجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، ويُعد ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، من خلال توظيف التقنيات والمنهجيات المتقدمة وتطوير القدرات البشرية.
من جانبه، أوضح حامد عبد الغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن المركز يتمتع بعلاقات متينة مع الجهات المتعاملة، مشيراً إلى استمرار المركز في اتخاذ خطوات فعالة تعزز الثقة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وقال: «تمكن المركز خلال السنوات السبع عشرة الماضية من تحقيق وفر مالي لحكومة دبي بلغ 792.31 مليون درهم، مصيفاً أن الوفر المسجّل خلال العام الماضي وحده بلغ 65.91 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2023».

حكومة دبي
مركز الخدمات المساندة
الإمارات
دبي
