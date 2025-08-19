الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

وزارة المالية تحصد جائزة أفضل ممكِّن لقطاع الصناعة

مقر وزارة المالية
20 أغسطس 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت وزارة المالية التزامها بدعم المحتوى الوطني، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المحتوى المحلي عبر لوائح المشتريات الحكومية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأثر من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الصناعي الوطني. 
وحصدت وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، تكريمين بارزين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج «يوم المحتوى الوطني» فئة «الريادة في المحتوى الوطني»، وذلك تتويجاً للدور القيادي والجهود النوعية التي أثمرت إحداث تحوّل جذري في آلية توظيف المشتريات الحكومية لتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وجاء التكريم الأول «جائزة أفضل ممكِّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة»، تقديراً لوزارة المالية بصفتها شريكاً استراتيجياً في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي.
أما التكريم الثاني، فتمثل في حصول مريم محمد الأميري على جائزة «الريادة في المحتوى الوطني»، تقديراً لإسهاماتها الشخصية كمحرك رئيسي في تحويل رؤية تعزيز المحتوى الوطني إلى واقع ملموس، وتثميناً لدورها الريادي في قيادة جهود دمج البرنامج ضمن منظومة المشتريات الرقمية الحكومية الاتحادية.

وزارة المالية
الإمارات
قطاع الصناعة
القطاع الصناعي
