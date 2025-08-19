أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر «بيتكوين مينا» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر بيتكوين مينا، المقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي يومي 8 - 9 ديسمبر 2025، بمشاركة أبرز قادة الصناعة على المستويين المحلي والدولي، يتصدرهم مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجي».

وتعكس استضافة أبوظبي النسخة الثانية من مؤتمر «بيتكوين مينا»، والذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع شركة BTC ميديا، مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم البيتكوين والعملات الرقمية على مستوى المنطقة.

ويجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين المؤثرين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية ومعرض ديناميكي، بهدف تعزيز منظومة التمويل الرقمي وتسريع وتيرة تبني العملات المشفرة.

ويُرحّب المؤتمر بكوكبة من أبرز قادة الصناعة على المستويين المحلي والدولي، إذ يُلقي الكلمة الرئيسية مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجي» (التي كانت تُعرف سابقاً باسم مايكروستراتيجي).

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن تنظيم مؤتمر بيتكوين مينا للمرة الثانية، يُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والريادة الفكرية في مجال الأصول الرقمية. ومع تطلعاتنا لعام 2025، يسعدنا التعاون مع شركة BTC، للارتقاء بالمنصة إلى آفاق جديدة، وجمع نخبة من رواد الأعمال العالميين والمنظومة الديناميكية في المنطقة لصناعة فعالية أكثر تأثيراً وشمولية».