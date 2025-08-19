استكمال الإغلاق المالي لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية بين «مصدر» وائتلاف شركات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وائتلاف يضم شركتي «جي دي باور» و«كوريا للطاقة الكهربائية»، الإغلاق المالي لمشروع محطة «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وشارك في صفقة تمويل المشروع ثمانية بنوك إقليمية ودولية، حيث سيغطي التمويل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يُعبر هذا المشروع الرائد عن التزام (مصدر) بدعم أهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع الطاقة النظيفة، كما أنه يُشكّل إضافة مهمة إلى المجموعة المتنامية من مشروعاتنا في المملكة».

وأضاف: «يمثل استكمال صفقة تمويل محطة الصداوي، اليوم، خطوة مهمة في مسيرة السعودية لتعزيز انتشار تقنيات الطاقة النظيفة، حيث ستكون المحطة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون، مع شركائنا، للوصول بالمشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل، والإسهام الفاعل في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة».

ويشكّل مشروع محطة «الصداوي» المستقل لإنتاج الطاقة خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق أحد مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والمتمثل في توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تكون هذه المحطة من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم، بما يسهم بشكل كبير في دفع جهود التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة في المملكة العربية السعودية.