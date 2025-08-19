80 مليار درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد خلال عام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7.2 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 521.4 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 514.2 مليار درهم في أبريل، بنسبة نمو بلغت %1.4 على أساس شهري.

وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 80.1 مليار درهم، وبنسبة %18.2 على أساس سنوي خلال الفترة من مايو 2024 حتى مايو الماضي، حيث كانت 441.3 مليار درهم في مايو 2024، كما زادت قروض الأفراد بنسبة %6.7 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت في نهاية ديسمبر 2024 نحو 488.8 مليار درهم.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.293 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل 2.077 تريليون درهم في مايو 2024، ونحو 2.259 تريليون درهم في أبريل 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وبنسبة 1.5% على أساس شهري، في حين ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2024 نحو 2.180 تريليون درهم.

وأرجعت البيانات النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 7.9% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، وبنسبة 4% منذ ديسمبر 2024، لتصل إلى 1.395 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، مقارنة مع 1.385 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025، ونحو 1.341 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، ونحو 1.293 تريليون درهم في مايو 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وبنسبة 0.4% على أساس شهري، لتبلغ 874.3 مليار درهم في مايو الماضي، مقارنة بنحو 871 مليار درهم في أبريل الماضي، ونحو 851.9 مليار درهم في مايو 2024.



استثمارات

أشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 788 مليار درهم في نهاية مايو 2025، بارتفاع نسبته 17.1% على أساس سنوي، مقارنة مع 673.1 مليار درهم خلال مايو 2024. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة مع 774.3 مليار درهم خلال أبريل 2025.

وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية مايو الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 366.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 20 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 344.7 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 57.1 مليار درهم، كاشفةً أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، وبنسبة 3.6% على أساس شهري، لتبلغ في مايو الماضي نحو 20 مليار درهم، مقابل 16.4 مليار درهم في مايو 2024، ونحو 19.3 مليار درهم في أبريل الماضي.



احتياطيات البنوك

نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال مايو الماضي بنسبة 15.4% على أساس سنوي، وبنسبة 2.2% على أساس شهري، وبنسبة 6.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 666.6 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 652.4 مليار درهم في أبريل 2025، ونحو 626.9 مليار درهم في ديسمبر 2024، ونحو 577.6 مليار درهم في مايو من العام الماضي، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.878 تريليون درهم في مايو الماضي، بنمو 13.8% على أساس سنوي، حيث سجلت 4.287 تريليون درهم في مايو 2024، ولتحقق نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 7%، حيث سجلت نحو 4.559 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 3.018 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل 2.678 تريليون في مايو 2024، ولتحقق نمواً بنسبة 12.7% على أساس سنوي، ونحو 1.8% على أساس شهري، ونسبة 6% خلال الفترة من ديسمبر حتى مايو.



تحويلات مالية

وفقاً لتقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر مايو 2025 الصادر عن المصرف المركزي، فقد نمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS)، بنسبة 2.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 لتبلغ 1.925 تريليون درهم في مايو الماضي، مقارنة مع نحو 1.878 تريليون درهم في ديسمبر 2024.

وتضمنت التحويلات المنفذة في مايو 1.089 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و836.15 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وأوضح التقرير أن قيمة التحويلات الإجمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام جاوزت 9.536 تريليون درهم، متضمنة 5.69 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك، و3.83 تريليون درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.

وفيما يخص مقاصة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 603.16 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 9.6 مليون شيك.



119.7 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.9% على أساس سنوي، وبمقدار 119.7 مليار درهم، لتبلغ 869.4 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 749.7 مليار درهم في مايو 2024.

وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي»، أمس، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.458 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل 1.281 تريليون درهم في مايو 2024.

وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 474.1 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 469.4 مليار درهم في مايو 2024.

وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع إلى نحو 168.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 148.4 مليار درهم في مايو 2024، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 22.5 مليار درهم للنقد في البنوك، و146.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك، وذلك بنهاية مايو الماضي.