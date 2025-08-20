الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3313.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3355.50 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 37.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1308.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1106.83 دولار.