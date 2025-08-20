صادرات اليابان تشهد أكبر تراجع خلال أربع سنوات

سجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري خلال أربع سنوات في يوليو الماضي، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة اليوم «الأربعاء».

وانخفض إجمالي صادرات اليابان بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو الماضي من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات بنسبة 4.5%.

وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثل هبوطاً للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% في يونيو الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال يوليو بنسبة 10.1% عنها قبل عام.