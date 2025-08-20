الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين: «طريق الحرير الجوي» ركيزة استراتيجية ضمن «الحزام والطريق»

الصين: «طريق الحرير الجوي» ركيزة استراتيجية ضمن «الحزام والطريق»
20 أغسطس 2025 19:46

أكدت الصين أن «طريق الحرير الجوي» يُعد أحد الركائز الاستراتيجية الرئيسة في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، لدوره في تعزيز التعاون الدولي والتنمية المشتركة بين الدول المشاركة في المبادرة.

وكشف تقرير حديث، نقلته صحيفة «الشعب اليومية أونلاين»، حول تنمية بناء طريق الحرير الجوي، وأصدرته إدارة الطيران المدني الصينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عن أن شركات الطيران الصينية تُسير رحلات ركاب منتظمة إلى 61 دولة مشاركة في المبادرة، إلى جانب رحلات شحن جوي إلى 33 دولة، ليصل إجمالي الدول التي تغطيها الرحلات الدولية إلى 110 دول، تشمل الممرات الاقتصادية الستة للمبادرة.
وبحسب التقرير، وقّعت الصين حتى نهاية يونيو 2025 اتفاقيات حكومية للنقل الجوي مع 107 دول مشاركة في «الحزام والطريق»، وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالي الدول المنضوية تحت المبادرة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2025، تم تنفيذ 1.559 مليون رحلة جوية، نقلت نحو 200 مليون مسافر، وما يقرب من 6 ملايين طن من الشحنات والبريد، بما يمثل حوالي 59% من إجمالي حجم النقل الجوي الدولي للصين خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن تجربة الصين في بناء طريق الحرير الجوي استندت إلى أربعة مبادئ رئيسية: الانفتاح والشمول لتعزيز الترابط، والتنمية المشتركة لتحقيق العدالة والشمول، والابتكار لدعم ديناميكية النمو، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية لتحقيق التنمية الخضراء.
وأكدت هيئة الطيران المدني الصينية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في مجالات مستقبلية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، واقتصاد الفضاء المنخفض، في سبيل تحويل «طريق الحرير الجوي» إلى ممر للتنمية المزدهرة، والتواصل الحضاري، وتعزيز الأمن المشترك.

المصدر: وام
