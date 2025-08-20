الهند والصين تتفقان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاتفاق مع الصين على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، وتكثيف التدفقات التجارية والاستثمارية، وذلك في ختام زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نيودلهي، استمرت يومين.

وكانت الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين تم تعليقها خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.

وكانت الدولتان أعلنتا في يناير عن استعدادهما لاستئناف هذه الرحلات، بعد خمس سنوات من تعليقها بسبب جائحة كوفيد.

وأعلنت الوزارة الهندية أن الدولتين الجارتين اتفقتا على تسريع استئناف خدماتهما الجوية المباشرة، وتسهيل إصدار التأشيرات والتبادلات بين وسائل الإعلام والباحثين.