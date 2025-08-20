الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الهند والصين تتفقان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة

الهند والصين تتفقان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة
20 أغسطس 2025 19:48

 أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاتفاق مع الصين على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، وتكثيف التدفقات التجارية والاستثمارية، وذلك في ختام زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نيودلهي، استمرت يومين.
وكانت الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين تم تعليقها خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.
وكانت الدولتان أعلنتا في يناير عن استعدادهما لاستئناف هذه الرحلات، بعد خمس سنوات من تعليقها بسبب جائحة كوفيد.
وأعلنت الوزارة الهندية أن الدولتين الجارتين اتفقتا على تسريع استئناف خدماتهما الجوية المباشرة، وتسهيل إصدار التأشيرات والتبادلات بين وسائل الإعلام والباحثين.

 

أخبار ذات صلة
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
المصدر: وام
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©