رأس الخيمة إحدى أسرع الأسواق العقارية نمواً بالمنطقة

تشهد إمارة رأس الخيمة طفرة غير مسبوقة في قطاع العقارات، حيث تبوّأت بسرعة مكانة بارزة كواحدة من أكثر أسواق العقارات نمواً في دولة الإمارات والمنطقة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سجّلت رأس الخيمة ارتفاعاً كبيراً في مبيعات وأسعار العقارات، مدعومةً بسلسلة من المشاريع الرائدة في قطاعات الضيافة، والتجارة، والإسكان، حيث يتوقّع أن يُسهم النمو السكاني في تعزيز الطلب على نحو 45 ألف وحدة سكنية إضافية.

ويستند هذا النمو المستدام إلى اقتصاد متنوع، وتشريعات جاذبة للاستثمار، ودخول شركات تطوير عالمية إلى السوق مثل إعمار، والدار، وإلينغتون العقارية، إلى جانب الشركات المحلية الرائدة مثل مرجان، والحمرا، وشركة رأس الخيمة العقارية.

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: تتحول رؤية رأس الخيمة إلى واقع ملموس، حيث نعمل على إنشاء بيئة مستدامة نابضة بالحياة، تجذب الاستثمارات العالمية وتحافظ على الثقافة الفريدة والتراث الطبيعي للإمارة.

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: تحظى رأس الخيمة باهتمام عالميّ غير مسبوق، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلت خلال العامين الماضيين، ونحن على ثقة بأن هذا الزخم سيستمر.

ويشكّل قطاع السياحة ركيزة أساسية أخرى لتقدم الإمارة حيث سجلت رأس الخيمة في عام 2024 رقماً قياسياً باستقبال 1.28 مليون سائح، قصدوا وجهاتٍ سياحية استثنائية مثل جيس فلايت – أطول مسار انزلاقي في العالم – و«مخيم بير جريلز للمستكشفين»، ومطعم «1484 باي بورو»، الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات.