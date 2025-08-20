«إينوك» تحصد 5 جوائز في الاستدامة والتجزئة والتحوّل الرقمي

حصدت مجموعة إينوك، خمس جوائز مرموقة، تقديراً لريادتها والتزامها الراسخ بالتميّز والابتكار وإدارة العملاء في مختلف قطاعات أعمالها.

وفازت مجموعة إينوك بجائزة «الطاووس الذهبي» لكفاءة الطاقة لعام 2025، والتي تُعد معياراً للتميز المؤسسي، وذلك تقديراً لممارسات كفاءة استهلاك الطاقة في جميع عملياتها.

وأدت ممارسات المجموعة المتنوعة والمستدامة إلى تحقيق تحسّنٍ بنسبة 21% في كفاءة استهلاك الطاقة «غيغا جول/طن» على مدار السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى خفضٍ كبيرٍ في انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 703,127 طناً.

وتعزّز هذه الجائزة جهود مجموعة إينوك في تعزيز القيمة المستدامة في قطاع الطاقة.

وحصدت متاجر «زووم» جائزتين مرموقتين ضمن «جوائز الملعقة الذهبية» لعام 2025، هما: «أفضل متجر لمنتجات البقالة» و«أفضل متجر للتجزئة» وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها «زووم» بالجائزتين، ما يعكس إنجازاتها في التميز التشغيلي واستراتيجيات التجزئة المبتكرة.

وتحتفي «جوائز الملعقة الذهبية» من «IMAGES RetailME» بأفضل الممارسات في قطاع بيع المواد الغذائية والبقالة بالتجزئة، حيث تسلط الضوء على النمو في بناء العلامة التجارية والتسويق وتجربة العملاء وتوسع قطاع التجزئة.

وحصلت «إينوك لينك»، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، والتي تقدم خدمات توصيل الوقود وعند الطلب للشركات في القطاعين العام والخاص، على جائزتين ضمن «جوائز جلوبال إيكونوميكس» التي تنظمها مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس»، وهي مجلة مالية رائدة في المملكة المتحدة والجائزتان هما جائزة «المزود الأكثر موثوقية لخدمة تزويد أساطيل المركبات بالوقود» وجائزة «أفضل تحوّل رقمي في خدمات توصيل الوقود».

وتوفر «إينوك لينك» خدمة توصيل الوقود بسهولة للعملاء التجاريين والشركات المسجلة، مما يضمن الوصول إلى وقود عالي الجودة مع المساعدة على تقليل المسافة المقطوعة بالسيارة. وتؤكّد الجائزتان نجاح مجموعة إينوك في توظيف التكنولوجيا لتوفير حلول موثوقة وفعّالة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها المتنامية في التزود بالوقود.وبهذه قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: يسعدنا ويشرفنا نيل هذه الجوائز المرموقة التي تعكس التزام المجموعة الراسخ بالريادة في الحلول المستدامة والمبتكرة في جميع عملياتها. وتعدّ الجوائز مقياساً ملموساً لمدى تقدمنا في تحقيق أهدافنا البيئية والتشغيلية في ظل مساعينا لتعزيز الكفاءة وإحداث أثرٍ إيجابي على المدى الطويل لجميع الجهات المعنية لدينا ولا شك أن هذه الجوائز ستكون مصدر إلهام لنا لمواصلة الجهود للارتقاء بمستويات التميز وإرساء معايير جديدة للجودة ورضا العملاء.