الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الهلال للمشاريع الناشئة» تستثمر 100 مليون دولار في «آلو أتوميكس»

«الهلال للمشاريع الناشئة» تستثمر 100 مليون دولار في «آلو أتوميكس»
21 أغسطس 2025 01:20

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة «ب» بقيمة 100 مليون دولار، لدعم شركة «آلو أتوميكس» الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية.
وجاءت هذه الجولة بقيادة شركة «فالور إيكويتي بارتنرز»، وبمشاركة الهلال للمشاريع الناشئة وعدد من الجهات الاستثمارية، بهدف تمكين «آلو أتوميكس» من تسريع تطوير تقنيتها النووية المعيارية، التي اختارتها وزارة الطاقة الأميركية لإجراء اختبارات مُعجّلة، تمهيداً لاختبار الحرجية النووية لمفاعلها بحلول يوليو 2026، وتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة.
وأكد سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة، أهمية هذه الخطوة في دعم حقبة جديدة للطاقة النووية النظيفة والقابلة للتوسع، مشيراً إلى الدور المتنامي الذي ستؤديه الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، نتيجة النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أوضح مات لوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة آلو أتوميكس، أن التمويل سيسهم في إنشاء أول محطة نووية متقدمة في الولايات المتحدة، معرباً عن امتنانه لشركاء الاستثمار على دعمهم، ومتوقعاً بدء تشغيل المحطة في صيف عام 2026.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، باعتبارها حلاً مستداماً لتلبية الطلب المتسارع على الطاقة، خاصة مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بزيادة استهلاك الكهرباء من قِبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030.
وتديرالهلال للمشاريع الناشئة محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي.

المشاريع الناشئة
الإمارات
شركة الهلال
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©