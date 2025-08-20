«الهلال للمشاريع الناشئة» تستثمر 100 مليون دولار في «آلو أتوميكس»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة «ب» بقيمة 100 مليون دولار، لدعم شركة «آلو أتوميكس» الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية.

وجاءت هذه الجولة بقيادة شركة «فالور إيكويتي بارتنرز»، وبمشاركة الهلال للمشاريع الناشئة وعدد من الجهات الاستثمارية، بهدف تمكين «آلو أتوميكس» من تسريع تطوير تقنيتها النووية المعيارية، التي اختارتها وزارة الطاقة الأميركية لإجراء اختبارات مُعجّلة، تمهيداً لاختبار الحرجية النووية لمفاعلها بحلول يوليو 2026، وتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة.

وأكد سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة، أهمية هذه الخطوة في دعم حقبة جديدة للطاقة النووية النظيفة والقابلة للتوسع، مشيراً إلى الدور المتنامي الذي ستؤديه الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، نتيجة النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح مات لوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة آلو أتوميكس، أن التمويل سيسهم في إنشاء أول محطة نووية متقدمة في الولايات المتحدة، معرباً عن امتنانه لشركاء الاستثمار على دعمهم، ومتوقعاً بدء تشغيل المحطة في صيف عام 2026.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، باعتبارها حلاً مستداماً لتلبية الطلب المتسارع على الطاقة، خاصة مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بزيادة استهلاك الكهرباء من قِبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030.

وتديرالهلال للمشاريع الناشئة محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي.