اقتصاد

«أوبن سيجنال» تصدر تقريرها الدوري لجودة شبكات الاتصالات

«أوبن سيجنال» تصدر تقريرها الدوري لجودة شبكات الاتصالات
21 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

أصدرت «أوبن سيجنال - OpenSignal” تقريرها الدوري حول تقييم جودة اتصالات الهاتف المتحرك والنطاق العريض، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 29 يونيو 2025.
وكشف التقرير احتفاظ شركة  «إي آند الإمارات -  e& UAE» بلقب«أفضل شبكة للهاتف المتحرك في الدولة»، محتفظة بتفوقها في 12 من أصل 13 فئة من الخدمات، بما في ذلك جوائز«السرعة الإجمالية» و«سرعة الجيل الخامس» و«الجودة الثابتة» و«تجربة التغطية».
وحصلت «إي آند الإمارات» على جائزة الجودة المتسقة بنسبة 66 %،  ما يعكس تجربة استخدام سلسة وموثوقة لتطبيقات الهاتف المتحرك المتطلبة، من مكالمات الفيديو عالية الجودة إلى تحميل المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وحافظت «إي آند الإمارات» على مركزها الأول في تجربة الموثوقية وفقاً للتقرير محققةً 879 نقطة على مقياس أوبن سيجنال 100-1000 نقطة، ما يترجم إلى قدرة فائقة على اتصال المستخدمين بالإنترنت بكفاءة واستقرار، ويضمن تجربة متحرك يمكن الاعتماد عليها.
وقالت أوبن سيجنال في تقريرها: يكشف تحليلنا الأخير لتجربة شبكة الهاتف المتحرك في دولة الإمارات أن شركة «إي آند» لا تزال في المقدمة بالنسبة لتجربة المستخدمين الإجمالية وتجربة الجيل الخامس.
وأشارت «أوبن سيجنال» بجهود «إي آند الإمارات» في تعزيز أداء شبكتها للجيل الخامس، حيث أبرزت توقيعها لصفقة مدتها ثلاث سنوات مع شركة «إريكسون» في الإمارات لتوسيع شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس «RAN»، وتعزيز سعة الشبكة وتوسيع نطاق توفر شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك إدخال تقنية الجيل الخامس المتقدم، إلى جانب حل تقسيم شبكة الجيل الخامس لعملاء المؤسسات، في خطوة غير مسبوقة توفر اتصالاً مخصصاً وموثوقاً يدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».

الاتصالات
شبكات الاتصالات المتنقلة
الهواتف المتحركة
شبكات الهاتف المتحرك
الإمارات
