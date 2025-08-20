%25.9 نمو رصيد «المركزي» من الذهب إلى 28.9 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 25.9 % خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، وبنحو 5.95 مليار درهم، ليصل إلى 28.933 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر2024، موضحة أن رصيد «المركزي» من الذهب زاد على أساس شهري بنسبة 0.49 % أو ما يعادل 142 مليون درهم، مقارنة بنحو 28.791 مليار درهم في أبريل 2025.



أصول واستثمارات

إلى ذلك كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن شهر مايو الماضي، نمو أصول بنوك أبوظبي بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.306 تريليون درهم، مقابل 2.049 تريليون درهم، ولتحقق أصول بنوك أبوظبي نمواً بنسبة 8.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 2.169 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.078 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل 966.8 مليار درهم في مايو 2024، بزيادة تعادل 112 مليار درهم وبنسبة نمو 11.5% على أساس سنوي، كما نمت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي بمقدار 5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر حتى مايو 2025 وبمقدار 52 مليار درهم، حيث بلغت 1.026 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص زاد بنسبة 7.4% على أساس سنوي وبنسبة 3.9% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 629.3 مليار درهم في مايو 2025، مقابل 585.9 مليار درهم مايو 2024، ونحو 605.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 79.3 مليار درهم وبنسبة 23.2% على أساس سنوي، لتبلغ 421.2 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 341.9 مليار درهم في مايو 2024، وبنسبة نمو 9.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 383.6 مليار درهم في ديسمبر 2024.



ودائع البنوك

أشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وبمقدار150 مليار درهم لتتجاوز 1.371 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.221 تريليون في مايو 2024، فيما نمت ودائع بنوك أبوظبي بنسبة 5.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث كانت قد سجلت 1.302 تريليون درهم نهاية العام الماضي.



نمو الاستثمارات

أشارت بيانات «المركزي»، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 14% على أساس سنوي وبنسبة 8.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 170.7 مليار درهم في مايو، مقارنة بنحو 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر و149.7 مليار درهم في مايو 2024، وبلغت استثمارات البنوك التقليدية 617.2 مليار درهم في مايو 2025، مقابل 576.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و523.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024، بارتفاع نسبته 17.9% على أساس سنوي وبنسبة 7% خلال 5 أشهر.



مصارف إسلامية

ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية بنسبة 19.5% على أساس سنوي وبنسبة 8.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 530.4 مليار درهم في مايو الماضي، مقابل 443.9 مليار درهم في مايو 2024 ونحو 488.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 7.9% على أساس سنوي وبنسبة 4.2% خلال 5 أشهر، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.763 تريليون درهم في مايو الماضي، مقابل 1.634 تريليون درهم في مايو 2024 ونحو 1.692 تريليون درهم في ديسمبر 2024.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 869.1 مليار درهم في مايو 2025، مقارنة بنحو 740.5 مليار درهم في مايو 2024 ونحو 794.8 مليار درهم في ديسمبر2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 17.4% ونسبة 9.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 4.009 تريليون درهم في مايو 2025، مقارنة بنحو 3.546 تريليون درهم في مايو 2024، ونحو 3.763 تريليون درهم في ديسمبر2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 13% ونسبة 6.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

وفيما يخص الودائع المصرفية، نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 638.2 مليار درهم، مقابل 568.8 مليار درهم في ديسمبر 2024 ونحو 534.7 مليار درهم في مايو 2024، ولتحقق نمواً بنسبة 19.4% على أساس سنوي.