تراجع الدولار وسط مخاوف من استقلالية المركزي الأميركي

تراجع الدولار اليوم الخميس مع تخوف المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وحافظ الين الياباني على المكاسب التي حققها في الجلسات السابقة ولم يشهد تغيراً يذكر ليستقر عند 147.41 مقابل الدولار، في حين سجل اليورو 1.1642 دولار وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34535 دولار.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 98.301.



بالنسبة للعملات أخرى، تكبد الدولار النيوزيلندي خسائر حادة خلال الليل ليصل إلى 0.58205 دولار بعد أن انخفض 1.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.



وخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة أمس الأربعاء كما كان متوقعاً وترك الاحتمالات قائمة لمزيد من التيسير النقدي إذا لزم الأمر.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.64245 دولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين.