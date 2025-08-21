استقرار أسعار الذهب

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس.



بحلول الساعة 0358 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3339.97 دولار للأوقية. وانخفضت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3382.40 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.85 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1334.58 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1108.84 دولار.