اتفاق أوروبي أميركي بشأن التجارة المتبادلة

بروكسل (وام)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، توصلهما إلى إطار اتفاق بشأن التجارة المتبادلة العادلة والمتوازنة، في خطوة وُصفت بأنها تأكيد عملي على التزام الجانبين بتعزيز التجارة والاستثمار على أسس متوازنة ومتكافئة.

وأوضح البيان أن من شأن الاتفاق أن يضع العلاقات التجارية على أرضية صلبة، ويسهم في إعادة تنشيط الاقتصادات عبر إعادة التصنيع، كما يعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمخاوف الأميركية وإصرار الطرفين على معالجة اختلالات الميزان التجاري وتوظيف كامل إمكانات قوتهما الاقتصادية المشتركة.

وينص الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية وتوفير نفاذ تفضيلي إلى سوقه لعدد واسع من المنتجات الزراعية والبحرية.

ويلتزم الجانبان بتقليص الحواجز غير الجمركية والاعتراف المتبادل بالمعايير والمواصفات في مجال السيارات وتوسيع التعاون في القطاعات الصناعية.